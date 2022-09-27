Гуркин Никол. Евдок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуркин Никол. Евдок.

Гуркин Никол. Евдок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гуркин Никол. Евдок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Епанчинcкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.