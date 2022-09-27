Тепловодей Николай Анд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТепловодей Николай Анд.

Тепловодей Николай Анд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тепловодей Николай Анд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Данковский уезд, Бигильдинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.