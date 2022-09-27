Параскевнюк Петр Меф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскевнюк Петр Меф.

Параскевнюк Петр Меф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Параскевнюк Петр Меф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, с. Грозины

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.