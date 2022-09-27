Мищик Кондр. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМищик Кондр. Федор.

Мищик Кондр. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мищик Кондр. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Бийский уезд, Салонецинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.