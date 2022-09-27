Рязанцев Иван Дем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанцев Иван Дем.

Рязанцев Иван Дем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рязанцев Иван Дем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Каширский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.