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Гальбин Як. Ицков Абрам Гдалев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гальбин Як. Ицков Абрам Гдалев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Киевское генерал-губернаторство, Волынская губерния, Житомирский уезд

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