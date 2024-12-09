Легастаев Калист. Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛегастаев Калист. Егор.

Легастаев Калист. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Легастаев Калист. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ильинской, д. Больш. река

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.