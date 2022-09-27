Попов Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Иван Тихонович

Попов Иван Тихонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Иван Тихонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Матренской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.