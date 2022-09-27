Пукало Осип Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПукало Осип Семенович

Пукало Осип Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пукало Осип Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Волковыский уезд, с. Якобов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.