Ткаченко Андрей Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Андрей Григ.

Ткаченко Андрей Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ткаченко Андрей Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Ростовский округ, м. Ейск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.