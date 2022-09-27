Карлин Кирилл Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарлин Кирилл Иванович

Карлин Кирилл Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карлин Кирилл Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Елатская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.