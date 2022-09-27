Антипов Николай Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипов Николай Ант.

Антипов Николай Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Антипов Николай Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Аликовская, д. В.Ядыжск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.