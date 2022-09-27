Богдан Виктор Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогдан Виктор Федор.

Богдан Виктор Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богдан Виктор Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., город, Новочеркасск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.