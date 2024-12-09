Губатенко Павел Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубатенко Павел Владимиров

Губатенко Павел Владимиров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Губатенко Павел Владимиров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Шуйский уезд, г. Шуя

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.