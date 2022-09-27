Курочкин Сергей Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Сергей Кондратьевич

Курочкин Сергей Кондратьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курочкин Сергей Кондратьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Никитовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.