Огнев Федор Иосиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгнев Федор Иосиф.

Огнев Федор Иосиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Огнев Федор Иосиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Слободской уезд, д. Огнева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.