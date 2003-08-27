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Литовкин Федор

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Литовкин Федор
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Иловской

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
08.10.1959
27.08.2003

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