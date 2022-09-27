Золочевский Прокофий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолочевский Прокофий Николаев

Золочевский Прокофий Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Золочевский Прокофий Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.