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Остапов Игн. Кузьм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Остапов Игн. Кузьм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Тимский уезд, Успенской

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