Панченко Прок. Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанченко Прок. Григорьевич

Панченко Прок. Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Панченко Прок. Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Стричинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.