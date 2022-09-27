Балабанов Вас. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалабанов Вас. Вас.

Балабанов Вас. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Балабанов Вас. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Слободской уезд, Сезеневской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.