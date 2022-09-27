Михайлев Конст. Денис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлев Конст. Денис.

Михайлев Конст. Денис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михайлев Конст. Денис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, с.Манеевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.