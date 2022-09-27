Бондарчук Тимофей Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарчук Тимофей Федосеевич

Бондарчук Тимофей Федосеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бондарчук Тимофей Федосеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, с. Ломан.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.