Черкасов Порфирий Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркасов Порфирий Митрофанов

Черкасов Порфирий Митрофанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черкасов Порфирий Митрофанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, пос.Березнеговатый

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.