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Глызын Павел Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Глызын Павел Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Вятский уезд, Рохинской

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