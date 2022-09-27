Климанский Болеслав Андреев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлиманский Болеслав Андреев.

Климанский Болеслав Андреев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Климанский Болеслав Андреев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Бельский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.