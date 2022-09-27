Велиуллов Сабирула Велиулов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелиуллов Сабирула Велиулов

Велиуллов Сабирула Велиулов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Велиуллов Сабирула Велиулов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Буинский уезд, Батыревской, д. Темяшь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.