Рогозин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогозин Александр Алексеевич

Рогозин Александр Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рогозин Александр Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Костромской уезд, Шишкинская д.Хорелово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.