Яровский Лукьян Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯровский Лукьян Никол.

Яровский Лукьян Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яровский Лукьян Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Вилейский уезд, Городокской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.