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Юхневич Петр Казим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юхневич Петр Казим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Дриссенский уезд, Стрижск., д. Козловицы

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