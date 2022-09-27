Завитулин Владимир Константинов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавитулин Владимир Константинов.

Завитулин Владимир Константинов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Завитулин Владимир Константинов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Рачинский уезд, Садмельской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.