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Трепаков Михаил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трепаков Михаил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Покровский уезд, Яковлевской, д. Мокул.

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