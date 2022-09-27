Лазука Савва Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазука Савва Ефимов

Лазука Савва Ефимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лазука Савва Ефимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Алтыновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.