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Левашихин Глеб Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Левашихин Глеб Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Козельский уезд, Каменской вол., д. Палкова

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