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Афанасьев Федор Антонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Афанасьев Федор Антонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Бакинская губерния, Геокчайский уезд, Кашакентская

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