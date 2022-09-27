Конюхов Филипп Филатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонюхов Филипп Филатович

Конюхов Филипп Филатович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Конюхов Филипп Филатович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Алейской, с. Алеи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.