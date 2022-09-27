Харатов Сем. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаратов Сем. Степ.

Харатов Сем. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Харатов Сем. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Дятьковской

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
29.08.1888
22.02.1970
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close