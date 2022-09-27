Юркин Кирилл Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮркин Кирилл Ефимович

Юркин Кирилл Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юркин Кирилл Ефимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Буинский уезд, Муратовская, Балб.-Нурус.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close