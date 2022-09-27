Марк Юлий Юльев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарк Юлий Юльев

Марк Юлий Юльев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марк Юлий Юльев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Гапсальский уезд, Синаленской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close