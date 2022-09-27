Зинин Александр Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинин Александр Федор.

Зинин Александр Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зинин Александр Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Среднеикорецкой в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close