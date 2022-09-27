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Дреничев Ефим

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дреничев Ефим
Источник
Информация на 1914.svrt.ru

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
09.03.1890 ст.
02.02.1953
Гамовка, Крапивенский уезд, Тульская губерния
19.07.1855 ст.
22.02.1914 ст.
Гамовка, Крапивенский уезд, Тульская губерния

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