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Гаврилин Сергей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гаврилин Сергей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Ерыклинская

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