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Васюков Павел Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васюков Павел Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Лосинецкой, с. Лосины

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