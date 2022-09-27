Юфименко Ероф. Онуфр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮфименко Ероф. Онуфр.

Юфименко Ероф. Онуфр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юфименко Ероф. Онуфр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Локтевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.