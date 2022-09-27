Чальдинов Михайл Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧальдинов Михайл Кузьмич

Чальдинов Михайл Кузьмич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чальдинов Михайл Кузьмич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Орский уезд, Кананикольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.