Нахалов Ксеноф. Фом. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНахалов Ксеноф. Фом.

Нахалов Ксеноф. Фом.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нахалов Ксеноф. Фом.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, с. Ореховки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.