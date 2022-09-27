Комаров Федор Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаров Федор Ив.

Комаров Федор Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Комаров Федор Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Тотемский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.