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Шавка Юльян Мартын.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шавка Юльян Мартын.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Чернихов. д. Михольце.

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