Егоров Илья Михайл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Илья Михайл.

Егоров Илья Михайл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Егоров Илья Михайл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Медведской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.