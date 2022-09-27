Канцевич Владимир Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанцевич Владимир Кириллов

Канцевич Владимир Кириллов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Канцевич Владимир Кириллов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Шарканской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.